Навальная ответила украинцам, которые сорвали ее выступление в Лиссабоне: "Враг у нас один"

Российский деятель Юлия Навальная, вдова российского оппозиционера Алексея Навального, призвала украинцев "не придумывать врага" после того, как ее выступление на конференции Web Summit 2024 в Лиссабоне было сорвано.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она написала в своем Telegram.

Навальная выразила удивление тем, что "группа украинских участников Web Summit" спросила у нее, поддерживает ли она войну против Украины.

"Серьезно? Вы это у меня спрашиваете? Я борюсь против режима Путина и против войны. И считаю, что это взаимосвязанные вещи", – написала она, напомнив об антипутинской и антивоенной позиции ее мужа.

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Также Навальная отметила, что "враг у нас (то есть Навальной и украинцев. – Ред.) один".

"И украинцам не надо придумывать себе врага в лице российской оппозиции", – подытожила деятельница.

Как сообщала "ЕвроПравда", на конференции Web Summit 2024 в Лиссабоне украинские активисты включили звук воздушной тревоги и скандировали "Stop Russia " во время выступления Юлии Навальной.

На конференцию организаторы ее пригласили как "мощный голос за демократию и права человека".

Напомним, Юлия Навальная объявила о политических амбициях в России после смерти мужа в начале года в российской колонии и начала встречи с иностранными лидерами.