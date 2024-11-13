Блінкен на зустрічі з Рютте запевнив у зміцненні підтримки Києва у наступні кілька місяців

Державний секретар США Ентоні Блінкен запевнив НАТО в середу, 13 листопада, що адміністрація чинного президента Джо Байдена посилить підтримку України протягом наступних кількох місяців і намагатиметься зміцнити Альянс за цей час.

Про це він заявив під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, передає "Європейська правда" із посиланням на трансляцію.

Під час зустрічі з Рютте в Брюсселі Блінкен заявив, що розгортання північнокорейських військ на допомогу Росії у війні проти України отримає "рішучу відповідь".

Також, за його словами, в штаб-квартирі Альянсу вони обговорили роботу, яку НАТО має виконати для зміцнення своєї оборонно-промислової бази.

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Він акцентував, що адміністрація США, чиє правління завершується, у наступні місяці "продовжуватиме підтримувати все, що ми робимо для України".

"Президент Байден має цілковитий намір використовувати кожен день, щоб продовжувати робити те, що ми робили останні чотири роки, а саме – зміцнювати цей Альянс", – сказав Блінкен.

Очікується, що пізніше Блінкен зустрінеться з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою, про що свідчить графік Державного департаменту.

Нагадаємо, речник Пентагону Пет Райдер розповів про те, що з моменту затвердження Конгресом додаткового фінансування для України у квітні США передали Києву 83% обіцяних боєприпасів, 67% обіцяних засобів ППО та 60% вогневих потужностей.

Нещодавно представниця Пентагону Сабріна Сінгх підтвердила зобов'язання США щодо продовження військової допомоги Україні до кінця терміну чинної адміністрації Джо Байдена.

За її словами, до кінця терміну залишаються активними президентські пакети допомоги та USAI (Ukraine Security Assistance Initiative).

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