Пентагон: США будуть підтримувати Україну до кінця терміну президентства Байдена

Представниця Пентагону Сабріна Сінгх підтвердила зобов'язання США щодо продовження військової допомоги Україні до кінця терміну чинної адміністрації Джо Байдена.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Пентагону.

Сінгх заявила, що до кінця терміну чинної адміністрації залишаться активними президентські пакети допомоги та USAI (Ukraine Security Assistance Initiative).

"У нас усе ще залишається близько $2 млрд у USAI, які ми можемо виділити. Тому в найближчі тижні ми продовжимо надавати пакети", – підкреслила вона.

Реклама:

Також Сінгх акцентувала, що військова підтримка, як і раніше, надходитиме на регулярній основі.

Окремо вона підкреслила, що підтримка України має двопартійну підтримку в Конгресі, що є важливим фактором, особливо після січневої зміни адміністрації.

"Підтримка України залишається сильною", – наголосила вона.

1 листопада Міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги Україні вартістю $425 млн.

Попередній пакет військової допомоги на $400 млн оголосив 21 жовтня Остін під час візиту до Києва.