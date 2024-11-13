США з весни передали Україні 83% обіцяних снарядів та 67% засобів ППО

США з моменту затвердження Конгресом додаткового фінансування для України у квітні цього року передали Україні 83% обіцяних боєприпасів, 67% обіцяних засобів ППО та 60% вогневих потужностей.

Про це на брифінгу заявив речник Пентагону Пет Райдер, передає "Європейська правда".

Речника запитали про те, скільки допомоги отримали Україна від США впродовж цього року.

"Від ухвалення додаткового фінансування до середини жовтня ми доставили в Україну 83% критично важливих боєприпасів, обіцяних з наших складів", – проінформував він.

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Йдеться про артилерійські снаряди 155-мм калібру, ракети для систем HIMARS GMLRS, боєприпаси до систем Patriot і NASAMS тощо.

Також він поділився, що США доставили 67% обіцяних інших потужностей протиповітряної оборони, включно з ракетами до Stinger і HAWK

"І виконали 60% наших зобов’язань щодо вогневих засобів, включно з бомбами малого діаметра та боєприпасами 105-мм калібру", – заявив Райдер.

За словами представника Пентагону, постачання озброєння з американських складів триває протягом кількох днів чи тижнів. Якщо щось із обладнання потребує ремонту – його швидко відновлюють і надсилають в Україну.

Нещодавно представниця Пентагону Сабріна Сінгх підтвердила зобов'язання США щодо продовження військової допомоги Україні до кінця терміну чинної адміністрації Джо Байдена.

За її словами, до кінця терміну залишаються активними президентські пакети допомоги та USAI (Ukraine Security Assistance Initiative).

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