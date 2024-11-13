Блинкен на встрече с Рютте заверил в укреплении поддержки Киева в следующие несколько месяцев

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заверил НАТО в среду, 13 ноября, что администрация действующего президента Джо Байдена усилит поддержку Украины в следующие несколько месяцев и постарается укрепить Альянс за это время.

Об этом он заявил во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, передает "Европейская правда" со ссылкой на трансляцию.

Во время встречи с Рютте в Брюсселе Блинкен заявил, что развертывание северокорейских войск на помощь России в войне в Украине получит "решительный ответ".

Также, по его словам, в штаб-квартире Альянса они обсудили работу, которую НАТО должно выполнить для укрепления своей оборонно-промышленной базы.

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Он акцентировал, что администрация США, чье правление завершается, в последующие месяцы "будет продолжать поддерживать все, что мы делаем для Украины".

"Президент Байден полностью намерен использовать каждый день, чтобы продолжать делать то, что мы делали последние четыре года, а именно – укреплять этот Альянс", – сказал Блинкен.

Ожидается, что позже Блинкен встретится с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, о чем свидетельствует график Государственного департамента.

Напомним, представитель Пентагона Пэт Райдер рассказал о том, что США передали Украине 83% обещанных боеприпасов, 67% обещанных средств ПВО и 60% огневых мощностей, с момента утверждения Конгрессом дополнительного финансирования для Украины в апреле 2024 года.

Недавно представитель Пентагона Сабрина Сингх подтвердила обязательства США о продлении военной помощи Украине до конца срока действующей администрации Джо Байдена.

По ее словам, до конца срока остаются активными президентские пакеты помощи и USAI (Ukraine Security Assistance Initiative).

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