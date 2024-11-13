Фінляндія виділяє Україні 20 млн євро на шкільну освіту

Міністр зовнішньої торгівлі та розвитку Фінляндії Вілле Тавіо оголосив про 20 млн євро на підтримку освітньої реформи в Україні, а також 500 тисяч євро на реформи шкільного харчування.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на МЗС Фінляндії.

Як зазначається, про це Тавіо заявив на Європейському регіональному форумі шкільного харчування у Києві.

МЗС країни проінформувало, що у 2025–2028 роках Фінляндія підтримає освітній сектор України на 20 млн євро.

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Зазначається, що двосторонній проєкт буде зосереджений на впровадженні реформи загальної середньої освіти. Його підготовлено у співпраці з Міністерством освіти і науки України, Міністерством освіти і культури Фінляндії та Національним агентством з освіти Фінляндії.

Реформа передбачатиме також розвиток системи соціального захисту учнів та реагування на потреби учнів у психосоціальній підтримці, спричинені війною.

Також під час події Фінляндія оголосила про підтримку в Україні програми шкільного харчування Всесвітньої продовольчої програми на 500 тисяч євро у 2024 році.

У вересні країна повідомила про виділення 25-го пакета військової допомоги для України, орієнтовна вартість якого становить 118 млн євро.

Напередодні стало відомо, що столиця Фінляндії ініціює примусове вилучення найбільшої спортивно-розважальної арени Гельсінкі у підсанкційних російських власників.