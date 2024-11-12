Фінляндія хоче забрати у підсанкційних бізнесменів найбільшу арену Гельсінкі

Столиця Фінляндії ініціює примусове вилучення найбільшої спортивно-розважальної арени Гельсінкі у підсанкційних російських власників.

Про це пише Reuters із посиланням на рішення виконавчої ради міста, передає "Європейська правда".

Як відомо, Helsinki Halli закрита з 2022 року через санкції, накладені на російських інвесторів після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

До санкцій арену використовував хокейний клуб "Йокеріт" із Гельсінкі. Однак 2022 року, після виходу з російської хокейної ліги, команда залишила арену і поступово вивезла все обладнання.

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Тепер виконавча рада міста Гельсінкі ініціює примусове вилучення найбільшої спортивної арени столиці Фінляндії у російських власників, які потрапили під санкції.

У 2023 році у Фінляндії заявили, що російсько-фінські бізнесмени Геннадій Тимченко та Роман Ротенберг, які контролюють компанію, що володіє ареною, зіткнуться з експропріацією, якщо добровільно не продадуть свою власність.

Міська рада заявила, що продовження експропріації було необхідним, щоб зупинити руйнування будівлі та запобігти шкоді репутації Фінляндії через її нездатність обслуговувати великі міжнародні заходи.

За оцінками столичної влади у 2023 році, готелі, ресторани та інші підприємства втрачали до 400 мільйонів євро доходу на рік, поки арена простоювала.

Також зазначається, що процес потенційно може зайняти роки і вимагатиме дозволу уряду та компенсації власникам.

Раніше суд у Фінляндії дав згоду на арешт низки російських активів у країні за позовом української компанії "Нафтогаз". Цей крок спрямований на втілення рішення Міжнародного арбітражного суду в Гаазі у квітні 2023 року.

А також нещодавно фінська влада наклала арешт на ділянку пляжу, що належить Росії та використовувалася для відпочинку дипломатів.