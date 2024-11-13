Финляндия выделяет Украине 20 млн евро на школьное образование

Министр внешней торговли и развития Финляндии Вилле Тавио объявил о 20 млн евро на поддержку образовательной реформы в Украине, а также 500 тысяч евро на реформу школьного питания.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на МИД Финляндии.

Как отмечается, об этом Тавио заявил на Европейском региональном форуме школьного питания в Киеве.

МИД страны проинформировал, что в 2025-2028 годах Финляндия поддержит образовательный сектор Украины на 20 млн евро.

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Отмечается, что двусторонний проект будет сосредоточен на внедрении реформы общего среднего образования. Он подготовлен в сотрудничестве с Министерством образования и науки Украины, Министерством образования и культуры Финляндии и Национальным агентством по образованию Финляндии.

Реформа будет предусматривать также развитие системы социальной защиты учащихся и реагирование на потребности учащихся в психосоциальной поддержке, вызванные войной.

Также во время события Финляндия объявила о поддержке в Украине программы школьного питания Всемирной продовольственной программы на 500 тысяч евро в 2024 году.

В сентябре страна сообщила о выделении 25-го пакета военной помощи для Украины, ориентировочная стоимость которого составляет 118 млн евро.

Накануне стало известно, что столица Финляндии инициирует принудительное изъятие крупнейшей спортивно-развлекательной арены Хельсинки у подсанкционных российских владельцев.