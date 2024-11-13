Розвідка Британії вказала, з якими проблемами стикається економіка РФ на тлі війни в Україні

Розвідка Великої Британії проаналізувала ситуацію в російській економіці на тлі продовження повномасштабної війни в Україні.

Відповідний огляд опублікований в X (Twitter) британського Міноборони, повідомляє "Європейська правда".

В ньому британська розвідка нагадує про нещодавнє рішення Центробанку РФ щодо підвищення відсоткової ставки до 21% – найвищого показника з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Як зазначили у відомстві, такий рівень відсоткової ставки відображає стурбованість Центробанку РФ зростанням інфляційного тиску у російській економіці.

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Глава ЦБ Ельвіра Набіуліна заявила, що для того, щоб узяти інфляцію під контроль, можуть знадобитися "більш радикальні зміни" в грошово-кредитній політиці.

Проте ключові керівники російських компаній дедалі частіше критикують рішення Центробанку про збереження високих відсоткових ставок, додали у розвідці.

Відомство відзначає, що високі відсоткові ставки в російській економіці, найімовірніше, обмежать інвестиції та зростання бізнесу.

Від початку війни 2022 року обсяг корпоративних кредитів та їхня частка, прив'язана до базової ставки банку, збільшилися. Як наслідок, вищі відсоткові ставки призводять до зростання вартості боргу.

"Ці витрати, найімовірніше, посилять фінансовий тиск на бізнес: за наявними даними, 2024 року кількість банкрутств компаній у Росії буде на 20 % вищою, ніж 2023 року", – йдеться в огляді.

У розвідці припускають, що у 2025 році інфляційний тиск, найімовірніше, посилюватиметься, оскільки прогнозується зростання державних витрат, а брак робочої сили і санкційний тиск збережуться.

Це призведе до зростання необхідності шукати компроміс між зусиллями щодо стримування інфляції та підтримки зростання російської економіки, резюмували в огляді.

Нещодавно британська розвідка аналізувала удари російської армії безпілотниками по регіонах України впродовж жовтня та першого тижня листопада.

Перед тим розвідка вказала, що війська КНДР, які будуть залучені до бойових дій проти України, матимуть проблеми із сумісністю з російськими силами та використанням техніки.