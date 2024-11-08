Розвідка Британії: У жовтні Україну атакували близько 2 тисяч російських дронів

Розвідка Великої Британії у новому огляді аналізує удари російської армії безпілотниками по регіонах України впродовж жовтня та першого тижня листопада.

Відповідний огляд опублікований в X (Twitter) британського Міноборони, повідомляє "Європейська правда".

В огляді зауважили, що впродовж жовтня 2024 року Росія запустила по українських регіонах близько 2 тисяч ударних дронів, а це – приблизно на 700 одиниць більше, ніж у вересні.

Як зазначила британська розвідка, завдяки постійним російським інвестиціям у виробництво ударних дронів, диверсифікації поставок і розширенню пускових майданчиків, кількість атак постійно зростає з середини 2024 року.

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Протягом першого тижня листопада інтенсивність російських пусків залишалась високою і відповідала показникам останніх тижнів, оскільки пускові майданчики досить прості і їх легко відновити в разі потреби, додали у відомстві.

"Якщо виробництво залишатиметься безперебійним, основним обмежувальним чинником для російських операцій з використанням ударних дронів, найімовірніше, є людські ресурси відносно пускових потужностей", – йдеться в огляді.

У розвідці припускають, що високі показники із запуску дронів по Україні, які спостерігались у вересні і жовтні до цього часу, стануть нормою.

Як писали Повітряні сили Збройних Сил України, лише у ніч проти 8 листопада силам ППО вдалося збити 62 ворожих дрони з 92, якими атакувала Росія українські регіони.

На початку листопада посол США Бріджит Брінк розповіла, що Державний департамент США профінансував роботу 800 мобільних вогневих груп в Україні, які з початку року збили понад 200 російських дронів.

8 листопада стало відомо, що Україна отримає до кінця 2024 року ракети протиповітряної оборони естонської оборонної компанії Frankenburg Technology для випробувань.