Розвідка Британії: У військ КНДР, які воюватимуть проти України, будуть проблеми
Розвідувальне співтовариство Міністерства оборони Великої Британії вказало, що північнокорейські війська, які будуть залучені до бойових дій проти України, матимуть проблеми із сумісністю з російськими силами та використанням техніки.
Про це йдеться в огляді британської розвідки за п’ятницю, 1 листопада, повідомляє "Європейська правда".
Британське Міноборони посилається на раніше розкриті дані про те, що близько 10 тисяч військовослужбовців КНДР уже перебувають на території Росії, а деякі з них "майже напевно" розгорнуті в Курській області.
"Російські і корейські війська майже напевно постануть перед труднощами оперативної сумісності, якщо раніше не проводили спільних військових навчань", – йдеться в огляді.
Серед іншого, війська КНДР "майже напевно" матимуть проблеми з експлуатацією російської техніки, інтеграцією в російську структуру командування і управління, а також подоланням мовного бар'єру з російськими військами.
У розвідці Естонії також констатували, що участь північнокорейських підрозділів на українському фронті поки що не принесе особливих змін, і вони, ймовірно, зазнають великих втрат.
Напередодні у США заявили, що на Курщині перебувають уже близько 8000 північнокорейських військових, які в найближчі дні можуть бути залученими до активних бойових дій.
Голова комітету з розвідки Палати представників Майк Тернер переконаний, що США і союзники по НАТО мають розглянути можливість атаки "безпосередньо на північнокорейські війська", якщо вони перебуватимуть на території України і братимуть участь у бойових діях на боці РФ.