Топгенерал НАТО прокоментував наміри Трампа "швидко припинити війну" в Україні

Очільник військового комітету НАТО, нідерландець Роб Бауер зазначив, що сценарій зупинки російсько-української війни, за якого Кремль відчуватиме себе переможцем, точно не буде в інтересах Сполучених Штатів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Бауер сказав під час дискусії, організованої Міжнародним інститутом стратегічних досліджень.

Адмірала запитали, як будуть діяти європейські союзники у НАТО, якщо команда Трампа почне відступати у питанні підтримки України – нагадавши про те, як європейці без особливого спротиву зустріли рішення США піти з Афганістану, що закінчилося хаотичною евакуацією з Кабула і тріумфом "Талібану".

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Бауер почав відповідь з того, що бачить велетенську різницю між операцією союзників в Афганістані і ситуацією, що постала з початком повномасштабної війни Росії проти України.

"Якщо чесно, Афганістан не був стратегічно важливим. Ми пробули там 20 років, ми багато чого зробили, хтось за це віддав життя, але якщо ставити питання, чи було це стратегічно важливо – відповідь буде "ні". Чи Україна стратегічно важлива – так. Тому що тут питання про систему заснованого на правилах міжнародного порядку, це про "серце Європи", це про амбіції Росії і – опосередковано – амбіції Китаю", – зазначив адмірал.

"Тож якщо послухати заяви президента Трампа про "24 години" – які, ймовірно, більш метафора, ніж буквально 24 години, але про "дуже швидко", – я не можу собі уявити, що в інтересах США дозволити Путіну вийти з цього конфлікту переможцем. Це не в інтересах США", – продовжив Бауер.

Він зазначив, що Білий дім повинен буде врахувати також фактор співпраці з Росією Північної Кореї, яка не лише надає їй певну військову допомогу і своїх військових, але й отримує в обмін на це військові та космічні технології, що стане викликом і проблемою для США. Також він нагадав про роль Китаю, який не дає прямої військової допомоги, але допомагає Росії отримувати необхідні товари і компоненти.

"Неможливо вирішити ситуацію з Україною, не беручи до уваги усіх цих гравців. Інакше США вистрелять собі у ногу", – зазначив Роб Бауер.

Також адмірал вважає, що якби західних лідерів не сковував у рішеннях ризик застосування Росією ядерної зброї, вони пішли би і на залучення своїх військ, щоб допомогти Україні у війні.

Нагадаємо, Бауер завершує роботу на своїй посаді, його замінить італійський адмірал Джузеппе Каво Драгоне.