Новий топгенерал НАТО приступить до обов’язків у січні 2025 року
Новини — Вівторок, 5 листопада 2024, 17:56 —
Італійський адмірал Джузеппе Каво Драгоне, який замінить нідерландця Роба Бауера на посаді очільника Військового комітету НАТО – найвищої військової структури Альянсу, розпочне виконання обов’язків у середині січня 2025 року.
Про це, як пише "Європейська правда", дізналось агентство Europa Press.
Каво Драгоне, який нині очолює Генеральний штаб Збройних сил Італії, був обраний на найвищу військову посаду в НАТО у вересні 2023 року. Але Альянс дозволив йому завершити термін на посаді в італійських Збройних силах, тому призначення затягнулось.
Очікується, що зміна очільників Військового комітету НАТО відбудеться після його засідання 15-16 січня 2025 року, яке стане останнім для Бауера.
За даними джерел Europa Press, 17 січня відбудеться спеціальна зустріч з військовими представниками НАТО, на якій Каво Драгоне візьме на себе обов'язки глави найвищого військового органу в Альянсі.
67-річний адмірал Джузеппе Каво Драгоне пов’язав усю військову кар’єру з Військово-морськими силами Італії: очолював військово-морські сили спецоперацій та командував екіпажами кількох авіаносців.
Голова Військового комітету є найвищим військовим посадовцем у НАТО і тісно співпрацює з генеральним секретарем, Атлантичною радою та іншими органами Альянсу, виконуючи роль головного дорадчого голосу з військових питань.
Він представляє колективні погляди усіх начальників генеральних штабів країн НАТО і керує порядком денним і дискусіями Військового комітету.
Нагадаємо, попередник Каво Драгоне, Роб Бауер у березні 2024 року здійснив візит до України.