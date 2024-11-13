Президент Польщі втратив частину середнього пальця
Новини — Середа, 13 листопада 2024, 17:53 —
Державний секретар канцелярії президента Польщі Войцех Коларський заявив, що Анджей Дуда потребував операції після травми, в результаті чого втратив кінчик пальця.
Про це Коларський сказав в етері RMF FM, повідомляє "Європейська правда".
За словами представника Дуди, той травмував праву руку "в приватний час", а не під час виконання обов'язків глави держави.
"Потрібна була невелика операція", – повідомив він.
Коларський, однак, не захотів говорити про деталі поранення, оскільки, як він підкреслив, "це сталося в приватний час, під час домашніх справ".
Ще на початку жовтня Анджей Дуда з’явився на публіці з бандажем, накладеним на два пальці правої руки, а в останні дні численні польські ЗМІ звернули увагу, що середній палець цієї руки в Дуди набряк і здається коротшим за інші.
Деякі видання стверджували, що президент міг травмуватись під час ремонту в новій квартирі, бо любить працювати своїми руками.
Час від часу стає відомо про травми лідерів інших держав.
Приміром, наприкінці вересня латвійський президент Едгарс Рінкевичс поділився в соцмережах фотографією із загіпсованою правою рукою.
А президент Австрії Александер ван дер Беллен нещодавно переніс операцію на хребті.