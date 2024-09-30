Президент Латвії впав з велосипеда та травмував руку: "Велосезон завершився"

Латвійський президент Едгар Ринкевич поділився в соцмережах фотографією із загіпсованою правою рукою.

Світлину він опублікував у Facebook, передає "Європейська правда".

За словами радника президента країни, які цитує латвійська газета LA.LV, травма сталася в суботу, 28 вересня, під час того, як Рінкевич їздив на велосипеді на ділянці Олайне-Дальбе-Олайне.

29 вересня лідер країни звернувся до лікарні травматології та ортопедії, де лікарі виявили переломи та наклали гіпс.

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"Велосезон завершився. Велике спасибі доктору Крісу Розенбергу і колективу лікарні травматології та ортопедії за допомогу не дуже розумному пацієнту. Латвійські лікарі – найкращі у світі", – підписав фото Рінкевич.

Фото: Facebook

Напередодні повідомлялося, що польський президент Анджей Дуда постане перед судом через висловлювання про глядачів фільму Аґнєшки Голланд "Зелений кордон".