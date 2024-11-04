Президент Австрії успішно переніс операцію на хребті

Австрійський президент Александер ван дер Беллен повернеться до виконання обов’язків до наступного тижня після перенесеної операції на хребті.

Про це повідомили в пресслужбі президента Австрії, пише "Європейська правда".

У ван дер Беллена на вихідних анонсували, що він пройде планову операцію на міжхребцевому диску через загострення.

"Операція на міжхребцевому диску федерального президента Александера ван дер Беллена пройшла успішно. Очікується, що федеральний президент відновиться після операції до наступного тижня", – йдеться в повідомленні пресслужби.

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На час відновлення ван дер Беллена обов’язки президента виконуватиме глава федерального уряду Карл Негаммер.

"Александер ван дер Беллен дякує за численні побажання здоров'я, які надійшли протягом вихідних, і вже з нетерпінням чекає свого повернення на посаду", – додали в офісі австрійського президента.

Нещодавно ван дер Беллен доручив сформувати уряд лідеру Австрійської народної партії Негаммеру, а не лідеру ультраправої Австрійської партії свободи, яка перемогла на виборах.