Польща отримала нову партію південнокорейських САУ K9

Польща повідомила про отримання нової партії самохідних артилерійських установок K9 Thunder з Південної Кореї.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву польського Генштабу.

У Генштабі назвали цю поставку ще одним кроком у модернізації польських збройних сил і посиленні обороноздатності країни.

🇵🇱 Polska wzmacnia swoją obronność!



Transport armatohaubic K9 z Korei Południowej dotarł do Polski. To kolejny krok w systematycznym unowocześnianiu naszych sił zbrojnych i zwiększaniu zdolności obronnych kraju.#Transformacja #Modernizacja pic.twitter.com/fWahS1Xuxr Реклама: November 13, 2024

K9 Thunder – південнокорейська 155-мм гаубиця, розроблена компанією Samsung Techwin (зараз Hanwha Aerospace) для Збройних сил Республіки Корея. Дальність стрільби становить 40 км, а зі спеціальними боєприпасами – понад 50 км.

Нагадаємо, у серпні 2022 року Польща і Південна Корея підписали виконавчий контракт на закупівлю перших 180 танків вартістю майже 3,4 мільярда доларів. Поставки танків з Кореї вже тривають, але участь польської промисловості в цій частині контракту мінімальна. На вже поставлених танках K2 встановлені лише польські системи зв'язку.

У серпні цього року ЗМІ повідомили, що плани Польщі виробляти сучасні танки K2 у співпраці з Південною Кореєю зіштовхнулися з серйозними перешкодами.