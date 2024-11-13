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Польща отримала нову партію південнокорейських САУ K9

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Новини — Середа, 13 листопада 2024, 18:16 — Ірина Кутєлєва

Польща повідомила про отримання нової партії самохідних артилерійських установок K9 Thunder з Південної Кореї.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву польського Генштабу.

У Генштабі назвали цю поставку ще одним кроком у модернізації польських збройних сил і посиленні обороноздатності країни.

K9 Thunder – південнокорейська 155-мм гаубиця, розроблена компанією Samsung Techwin (зараз Hanwha Aerospace) для Збройних сил Республіки Корея.  Дальність стрільби становить 40 км, а зі спеціальними боєприпасами – понад 50 км.

Нагадаємо, у серпні 2022 року Польща і Південна Корея підписали виконавчий контракт на закупівлю перших 180 танків вартістю майже 3,4 мільярда доларів. Поставки танків з Кореї вже тривають, але участь польської промисловості в цій частині контракту мінімальна. На вже поставлених танках K2 встановлені лише польські системи зв'язку.

У серпні цього року ЗМІ повідомили, що плани Польщі виробляти сучасні танки K2 у співпраці з Південною Кореєю зіштовхнулися з серйозними перешкодами.

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