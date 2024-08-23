ЗМІ: Виробництво у Польщі корейських танків K2 опинилось під питанням

Плани Польщі виробляти сучасні танки K2 у співпраці з Південною Кореєю зіштовхнулися з серйозними перешкодами.

Про це стало відомо польському виданню Rzeczpospolita, пише "Європейська правда".

Два місяці тому віцепрем'єр-міністр і голова Міністерства нацоборони Владислав Косіняк-Каміш запевняв, що "всі зусилля та ресурси спрямовані на якнайшвидший запуск виробництва".

Планувалося, що черговий виконавчий контракт щодо 180 танків К2 буде підписано під час Міжнародної виставки оборонної промисловості в Кельце, яка пройде в перший тиждень вересня. Однак, за даними видання, контракт з корейським виробником Hyundai Rotem наразі не буде підписаний.

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У липні 2022 року Польща і Південна Корея підписали рамкову угоду про постачання 1000 танків K2, 500 з яких мали бути вироблені в Польщі.

У серпні 2022 року було підписано виконавчий контракт на закупівлю перших 180 танків вартістю майже 3,4 мільярда доларів. Поставки танків з Кореї вже тривають, але участь польської промисловості в цій частині контракту мінімальна. На вже поставлених танках K2 встановлені лише польські системи зв'язку.

Однак хоча Косіняк-Камиш заявив, що танки з наступного траншу будуть вироблятися в Польщі, видається, що реалізація цих заяв є нереальною.

Як зазначає видання, лише доставка виробничої лінії займе щонайменше півтора року. Крім того, переговори про закупівлю ще 180 танків затягуються через відсутність згоди між потенційними підрядниками польської частини контракту і невизначеність щодо фінансування контракту.

Представники концерну Hyundai Rotem не коментують це питання, а польські учасники переговорів також залишаються стриманими у своїх заявах.

Речник Агентства озброєння підполковник Гжегож Полак зазначає – Агентство озброєння виконує свої завдання відповідно до центральних матеріальних планів і природного перебігу процедурних питань, незалежно від календаря комерційних подій.