Польша получила новую партию южнокорейских САУ K9

Польша сообщила о получении новой партии самоходных артиллерийских установок K9 Thunder из Южной Кореи.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление польского Генштаба.

В Генштабе назвали эту поставку еще одним шагом в модернизации польских вооруженных сил и усилении обороноспособности страны.

🇵🇱 Polska wzmacnia swoją obronność!



Transport armatohaubic K9 z Korei Południowej dotarł do Polski. To kolejny krok w systematycznym unowocześnianiu naszych sił zbrojnych i zwiększaniu zdolności obronnych kraju.#Transformacja #Modernizacja pic.twitter.com/fWahS1Xuxr Реклама: November 13, 2024

K9 Thunder – южнокорейская 155-мм гаубица, разработанная компанией Samsung Techwin (сейчас Hanwha Aerospace) для Вооруженных сил Республики Корея. Дальность стрельбы составляет 40 км, а со специальными боеприпасами – более 50 км.

Напомним, в августе 2022 года Польша и Южная Корея подписали исполнительный контракт на закупку первых 180 танков стоимостью почти 3,4 миллиарда долларов. Поставки танков из Кореи уже продолжаются, но участие польской промышленности в этой части контракта минимально. На уже поставленных танках K2 установлены только польские системы связи.

Однако в августе этого года СМИ сообщили, что планы Польши производить современные танки K2 в сотрудничестве с Южной Кореей столкнулись с серьезными препятствиями.