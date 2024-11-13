Reuters: Байден востаннє зустрінеться із Сі під час візиту до Перу

Президент США Джо Байден у суботу, 16 листопада, під час візиту до Перу проведе зустріч з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Про це агентству Reuters розповіли неназвані американські посадовці, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначає агентство, ця зустріч із Сі, ймовірно, стане останньою для Байдена на президентському посту.

Очікується, що лідери двох країн проведуть переговори кулуарах форуму Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в столиці Перу Лімі щодо цілої низки глобальних гарячих точок, включно з підвищеною напруженістю у відносинах між Вашингтоном і Пекіном.

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До цього востаннє Байден говорив із Сі телефоном у квітні.

"Розмови були непростими. Ця відвертість була важливою в управлінні відносинами", – сказав один з посадовців.

Як повідомлялось, Сі зателефонував Трампу минулого тижня, щоб привітати його з перемогою на виборах 5 листопада.

Нагадаємо, наприкінці серпня радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван та голова комісії в закордонних справах Центрального комітету Компартії Китаю Ван Ї обговорили майбутні переговори Байдена та Сі.

Востаннє Байден і Сі говорили телефоном у квітні цього року, що стало їхньою першою розмовою після саміту у Сан-Франциско восени 2023-го.