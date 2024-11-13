Reuters: Байден в последний раз встретится с Си во время визита в Перу

Президент США Джо Байден в субботу, 16 ноября, во время визита в Перу проведет встречу с лидером Китая Си Цзиньпином.

Об этом агентству Reuters рассказали неназванные американские чиновники, сообщает "Европейская правда".

Как отмечает агентство, эта встреча с Си, вероятно, станет последней для Байдена на президентском посту.

Ожидается, что лидеры двух стран проведут переговоры в кулуарах форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в столице Перу Лиме по целому ряду глобальных горячих точек, включая повышенную напряженность в отношениях между Вашингтоном и Пекином.

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До этого последний раз Байден говорил с Си по телефону в апреле.

"Разговоры были непростыми. Эта откровенность была важной в управлении отношениями", – сказал один из чиновников.

Как сообщалось, Си позвонил Трампу на прошлой неделе, чтобы поздравить его с победой на выборах 5 ноября.

Напомним, в конце августа советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и председатель комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая Ван И обсудили предстоящие переговоры Байдена и Си.

Последний раз Байден и Си говорили по телефону в апреле этого года, что стало их первым разговором после саммита в Сан-Франциско осенью 2023-го.