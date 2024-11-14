Reuters: Боррель пропонує ЄС призупинити політичний діалог з Ізраїлем

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель пропонує призупинити політичний діалог з Ізраїлем через поточну ситуацію в Газі.

Про це йдеться у листі, з яким ознайомилось Reuters, інформує "Європейська правда".

У листі, надісланому в середу міністрам закордонних справ країн ЄС напередодні їхньої зустрічі найближчого понеділка, Боррель висловив "серйозне занепокоєння із приводу можливих порушень міжнародного гуманітарного права в Газі".

Топдипломат ЄС вказує, що "дотепер цих занепокоєнь Ізраїль не врахував достатньою мірою".

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"У світлі вищевикладених міркувань я внесу на розгляд пропозицію про те, щоб ЄС застосував положення про права людини для призупинення політичного діалогу з Ізраїлем", – написав Боррель.

Призупинення потребуватиме схвалення всіх 27 країн ЄС, що, на думку дипломатів, на яких посилається агентство, є дуже малоймовірним.

За словами трьох дипломатів, які говорили на умовах анонімності, багато країн виступили проти, коли високопосадовець ЄС у середу поінформував послів у Брюсселі про цю пропозицію.

Один із дипломатів сказав, що посли були "здивовані" відсутністю належної підготовки пропозиції.

За словами дипломата, дії Борреля призвели до того, що ЄС "став більш розділеним, ніж будь-коли".

Ще один співрозмовник агентства зауважив, що пропозиція Борреля має стати потужним сигналом стурбованості поведінкою Ізраїлю у війні.

Її обговорюватимуть на зустрічі міністрів закордонних справ – останній, на якій він головуватиме перед закінченням свого п'ятирічного терміну.

Нагадаємо, у серпні Боррель пропонував 27 країнам-членам ЄС запровадити санкції проти міністра фінансів Ізраїлю Бецалеля Смотрича і міністра національної безпеки Ітамара Бен-Гвіра через їхні суперечливі висловлювання.

А нещодавно міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що очікує, що Європейський Союз може незабаром запровадити новий раунд санкцій проти ізраїльських поселенців, звинувачених у розпалюванні насильства на палестинських територіях.