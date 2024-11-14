Reuters: Боррель предлагает ЕС приостановить политический диалог с Израилем

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель предлагает приостановить политический диалог с Израилем из-за текущей ситуации в Газе.

Об этом говорится в письме, с которым ознакомилось Reuters, информирует "Европейская правда".

В письме, направленном в среду министрам иностранных дел стран ЕС накануне их встречи в ближайший понедельник, Боррель выразил "серьезную обеспокоенность по поводу возможных нарушений международного гуманитарного права в Газе".

Топ-дипломат ЕС указывает, что "до сих пор этих беспокойств Израиль не учел в достаточной степени".

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"В свете вышеизложенных соображений я внесу на рассмотрение предложение о том, чтобы ЕС применил положения о правах человека для приостановления политического диалога с Израилем", – написал Боррель.

Приостановление потребует одобрения всех 27 стран ЕС, что, по мнению дипломатов, на которых ссылается агентство, является очень маловероятным.

По словам трех дипломатов, которые говорили на условиях анонимности, многие страны выступили против, когда высокопоставленный чиновник ЕС в среду проинформировал послов в Брюсселе об этом предложении.

Один из дипломатов сказал, что послы были "удивлены" отсутствием надлежащей подготовки предложения.

По словам дипломата, действия Борреля привели к тому, что ЕС "стал более разделенным, чем когда-либо".

Еще один собеседник агентства отметил, что предложение Борреля должно стать мощным сигналом обеспокоенности поведением Израиля в войне.

Его будут обсуждать на встрече министров иностранных дел – последней, на которой он будет председательствовать перед окончанием своего пятилетнего срока.

Напомним, в августе Боррель предлагал 27 странам-членам ЕС ввести санкции против министра финансов Израиля Бецалеля Смотрича и министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира из-за их противоречивых высказываний.

А недавно министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что ожидает, что Европейский Союз может вскоре ввести новый раунд санкций против израильских поселенцев, обвиняемых в разжигании насилия на палестинских территориях.