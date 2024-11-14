У Парижі спалахнули протести через захід на підтримку Ізраїлю, організованого ультраправими

У Парижі напередодні увечері спалахнули протести проти проведення гала-вечора на підтримку Ізраїлю, який організували ультраправі діячі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

На заході, покликаному зібрати кошти для ізраїльських військових, серед запрошених гостей був міністр фінансів Ізраїлю Бецалель Смотрич, який викликав обурення в ЄС своїми антипалестинськими заявами.

Очікувалося, що Смотрич відвідає в середу урочистий захід під назвою "Ізраїль назавжди", який був запланований однойменною асоціацією. Заявлена мета групи – "мобілізувати франкомовні сіоністські сили".

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AP

AP

Після кількох днів зростаючої критики заходу офіс Смотрича підтвердив у середу, що міністр не поїде в Париж для участі в ньому.

Запрошення Смотрича викликало різку критику з боку місцевих асоціацій, профспілок і лівих політичних партій, що призвело до двох акцій протесту у французькій столиці.

У середу ввечері кілька сотень протестувальників пройшли маршем через центр Парижа, засуджуючи цей захід як "свято ненависті і ганьби".

Марш пройшов в основному мирно, але деякі демонстранти розбили вітрини McDonald’s, розташованого вздовж маршруту.

Окрема група, включаючи єврейські ліві організації, які виступають проти расизму та антисемітизму, зібралася біля Тріумфальної арки, скандуючи гасла проти гала-концерту і Смотрича.

Французька влада виступила на захист заходу, а начальник поліції Парижа Лоран Нуньєс заявив, що гала-вечір не становив "жодної серйозної загрози громадському порядку".

Як відомо, 14 листопада у Парижі відбудеться футбольний матч між збірними Франції та Ізраїлю, у зв'язку з чим планують залучити 4 тисячі поліцейських та 1,6 тисячі співробітників стадіону для забезпечення безпеки.