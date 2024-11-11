Париж залучить 4 тисячі поліцейських для охорони матчу Франція-Ізраїль

Париж залучить 4 тисячі поліцейських та 1,6 тисячі співробітників стадіону до убезпечення проведення футбольного матчу між командами Франції та Ізраїлю.

Про це повідомило агентство AP із посиланням на дані правоохоронців, передає "Європейська правда".

Як передають журналісти, поліція заявила, що 4 тисячі поліцейських і 1,6 тисячі співробітників стадіону будуть залучені під час футбольного матчу Франція-Ізраїль для убезпечення стадіону, території навколо нього та громадського транспорту через тиждень після насильства проти ізраїльських уболівальників в Амстердамі.

Як відомо, Франція та Ізраїль зіграють у четвер, 14 листопада, матч Ліги націй УЄФА, який також відвідає президент Франції Емманюель Макрон.

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"Існує контекст, напруженість, які роблять цей матч для нас подією з високим ступенем ризику", – цитує агентство начальника паризької поліції Лорана Нуньєса.

Він акцентував, що влада "не потерпить" жодного насильства.

Нуньєс повідомив, що навколо стадіону "Стад де Франс" на півночі французької столиці буде розміщено 2,5 тисячі поліцейських, на додачу до 1,5 тисячі поліцейських у Парижі і в громадському транспорті.

"Навколо стадіону буде встановлено антитерористичний периметр безпеки", – наголосив Нуньєс.

За його словами, перевірки безпеки будуть "посилені", включаючи систематичні обшуки і обшуки сумок.

Нуньєс також додав, що французькі організатори контактують з ізраїльською владою та силами безпеки з метою підготовки до матчу.

Агентство зазначило, що Рада національної безпеки Ізраїлю в неділю, 10 листопада, у своїй заяві попередила громадян за кордоном, що їм варто уникати спортивних і культурних заходів, зокрема матчу в Парижі, і бути обережними щодо насильницьких нападів "під приводом демонстрацій".

Нагадаємо, увечері 7 листопада в Амстердамі після матчу між місцевим "Аяксом" та ізраїльським клубом "Маккабі Тель-Авів" спалахнули заворушення, в ході яких пропалестинські активісти нападали на ізраїльських вболівальників.

У результаті п'ятеро постраждалих отримали настільки серйозні травми, що їх довелося доставити в лікарню для лікування. Крім того, від 20 до 30 ізраїльських вболівальників отримали легкі поранення.

Нідерландські політичні лідери засудили ці напади як антисемітські.