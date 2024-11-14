В Париже вспыхнули протесты из-за мероприятия в поддержку Израиля, организованного ультраправыми

В Париже накануне вечером вспыхнули протесты против проведения гала-вечера в поддержку Израиля, который организовали ультраправые деятели.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

На мероприятии, призванном собрать средства для израильских военных, среди приглашенных был министр финансов Израиля Бецалель Смотрич, который вызвал возмущение в ЕС своими антипалестинскими заявлениями.

Ожидалось, что Смотрич посетит в среду торжественное мероприятие под названием "Израиль навсегда", которое было запланировано одноименной ассоциацией. Заявленная цель группы – "мобилизовать франкоязычные сионистские силы".

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AP

AP

После нескольких дней растущей критики мероприятия офис Смотрича подтвердил в среду, что министр не поедет в Париж для участия в нем.

Приглашение Смотрича вызвало резкую критику со стороны местных ассоциаций, профсоюзов и левых политических партий, что привело к двум акциям протеста во французской столице.

В среду вечером несколько сотен протестующих прошли маршем через центр Парижа, осуждая это мероприятие как "праздник ненависти и позора".

Марш прошел в основном мирно, но некоторые демонстранты разбили витрины McDonald's, расположенного вдоль маршрута.

Отдельная группа, включая еврейские левые организации, выступающие против расизма и антисемитизма, собралась возле Триумфальной арки, скандируя лозунги против гала-концерта и Смотрича.

Французские власти выступили в защиту мероприятия, а начальник полиции Парижа Лоран Нуньес заявил, что гала-вечер не представлял "никакой серьезной угрозы общественному порядку".

Как известно, 14 ноября в Париже состоится футбольный матч между сборными Франции и Израиля, в связи с чем планируют привлечь 4 тысячи полицейских и 1,6 тысячи сотрудников стадиона для обеспечения безопасности.