Експрезидента Словаччини позбавили виплат через вирок у справі про податкове шахрайство

Офіс президента Словаччини припинив виплати ексглаві держави Андрею Кісці через обвинувальний вирок у справі про податкове шахрайство, який експрезидент називає політичною помстою.

Про це в четвер агентству TASR повідомили в канцелярії президента Словацької Республіки, повідомляє "Європейська правда".

Окрім пожиттєвих виплат, Андрей Кіска також втратив право на державний захист.

Наприкінці жовтня регіональний суд у Пряшеві засудив Кіску за податкове шахрайство до одного року умовно. Справа стосується надмірних податкових відрахувань сімейної компанії Кіски, KTAG, у зв'язку з обліком витрат на передвиборчу президентську кампанію Кіски перед виборами глави держави в 2014 році. У вирішальному турі голосування тоді Кіска набрав на 20 пунктів більше голосів, ніж тодішній (і нинішній) прем'єр-міністр Роберт Фіцо, і став главою держави.

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Суд погодився з твердженням позивача про те, що Кіска фінансував свою передвиборчу кампанію за рахунок KTAG, а потім незаконно отримав повернення ПДВ на понесені витрати на суму у 155 тисяч євро.

Кіска раніше заявляв, що звинувачення є брудною політичною кампанією і що за його переслідуванням стоїть Фіцо, якого Кіска переміг на прямих президентських виборах і проти якого Кіска як активний політик вже давно виступає.

Минулого тижня депутати керівної коаліції прийняли резолюцію, в якій йдеться про те, що Кіска отримав посаду президента в 2014 році нечесним шляхом і завдав шкоди репутації найвищої конституційної посади. Кіска назвав це політичною помстою з боку Фіцо, який, за словами експрезидента, не може змиритися з тим, що він переміг його на президентських виборах.

"Фіцо так і не змирився з тим, що програв президентські вибори. Що йому довелося подати мені свою відставку, і що я відмовився призначити його головою Конституційного суду, незважаючи на погрози", – написав Кіска у Facebook.

Експрезидент заявив, що Міністерство фінансів не знайшло жодних порушень у витратах на його президентську кампанію. Тому Кіска подасть апеляцію до Верховного суду.

Андрей Кіска обіймав пост президента Словаччини з 2014 по 2019 рік. У 2020 році він вирішив піти з політики через проблеми зі здоров'ям.