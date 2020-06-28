Колишній президент Словаччини йде з політики через проблеми зі здоров'ям

Колишній президент Словаччини Андрей Кіска, який очолює партію "За людей", що входить в урядову коаліцію, вирішив піти з політики через проблеми зі здоров'ям.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Кіска вже тривалий час має проблеми з серцем.

"Моє здоров'я не дозволяє мені залишатися активним у політиці", - заявив Кіска, додавши, що йому мають зробити ще одну операцію в понеділок, третю за п'ять років і другу менш ніж за рік.

Незважаючи на торішню операцію, Кіска все ще страждає від аритмії. Уже в п'ятницю він повідомив своїй партії, що не балотуватиметься в президенти на серпневих виборах.

"Наш міністр і наші 12 депутатів працюють над тим, щоб зробити Словаччину більш гідною країною, де справедливість поширюється на всіх в рівній мірі і де немає корупції. Ми безумовно перемогли Фіцо (колишній прем'єр-міністр, - ред.), у нього немає шансів повернутися. Але цього недостатньо, Словаччина повинна рухатися вперед", - сказав колишній президент.

Нагадаємо, у грудні минулого року Андрею Кісці висунули звинувачення в ухиленні від сплати податків.

Звинувачення пов'язано з розслідуванням навколо діяльності компанії Kiska Travel Agency (KTAG) в 2013 і 2014 роках, що належить колишньому президентові.