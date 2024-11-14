Экс-президента Словакии лишили выплат из-за приговора по делу о налоговом мошенничестве

Офис президента Словакии прекратил выплаты экс-главе государства Андрею Киске из-за обвинительного приговора по делу о налоговом мошенничестве, который экс-президент называет политической местью.

Об этом в четверг агентству TASR сообщили в канцелярии президента Словацкой Республики, сообщает "Европейская правда".

Кроме пожизненных выплат, Андрей Киска также потерял право на государственную защиту.

В конце октября региональный суд в Прешове приговорил Киску за налоговое мошенничество к одному году условно. Дело касается чрезмерных налоговых отчислений семейной компании Киски, KTAG, в связи с учетом расходов на предвыборную президентскую кампанию Киски перед выборами главы государства в 2014 году. В решающем туре голосования тогда Киска набрал 20 пунктов больше голосов, чем тогдашний (и нынешний) премьер-министр Роберт Фицо, и стал главой государства.

Реклама:

Суд согласился с утверждением истца о том, что Киска финансировал свою предвыборную кампанию за счет KTAG, а затем незаконно получил возврат НДС на понесенные расходы на сумму в 155 тысяч евро.

Киска ранее заявлял, что обвинения являются грязной политической кампанией и что за его преследованием стоит Фицо, которого Киска победил на прямых президентских выборах и против которого Киска как активный политик уже давно выступает.

На прошлой неделе депутаты правящей коалиции приняли резолюцию, в которой говорится о том, что Киска получил пост президента в 2014 году нечестным путем и нанес ущерб репутации высшей конституционной должности. Киска назвал это политической местью со стороны Фицо, который, по словам экс-президента, не может смириться с тем, что он победил его на президентских выборах.

"Фицо так и не смирился с тем, что проиграл президентские выборы. Что ему пришлось подать в отставку и что я отказался назначить его председателем Конституционного суда, несмотря на угрозы", – написал Киска в Facebook.

Экс-президент заявил, что Министерство финансов не нашло никаких нарушений в расходах на его президентскую кампанию. Поэтому Киска подаст апелляцию в Верховный суд.

Андрей Киска занимал пост президента Словакии с 2014 по 2019 год. В 2020 году он решил уйти из политики из-за проблем со здоровьем.