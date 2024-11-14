Витік електронного листування розкрив масштаби бананофобії у шведської міністерки

У Швеції посадовців заздалегідь просять подбати про те, щоб у всіх місцях, які відвідує міністерка гендерної рівності Пауліна Брандберг, не було бананів – через сильну фобію міністерки до цього фрукта.

Про фобію міністерки розповів таблоїд Expressen, передає "Європейська правда".

У кількох електронних листах, які побачив Expressen, і які описані та процитовані в його матеріалі, співробітники Брандберг спеціально просять прибрати всі банани перед офіційними візитами.

"У Пауліни Брандберг сильна алергія на банани, тому ми були б вдячні, якби в місцях її перебування не було бананів", – йдеться в одному з електронних листів від міністерства, адресованому Норвезькому судовому агентству напередодні VIP-ланчу, на який було отримано позитивну відповідь.

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"Можна сказати, що це свого роду алергія", – сказала Брандберг в інтерв'ю Expressen в середу, а потім додала: "Це те, з чим я отримую професійну допомогу".

В іншому електронному листі від команди Брандберг, надісланому до окружної адміністративної ради, йшлося про те, що "банани не можна проносити на територію".

У ще одному попередженні її співробітники повідомили спікеру шведського парламенту Андреасу Норлену, що в приміщеннях, де Брандберг перебуватиме під час зустрічі, не повинно бути "жодних слідів бананів".

Сама міністерка зізналася, що має фобію бананів, у кількох дописах на X (Twitter) у 2020 році, які, схоже, були видалені після того, як новини про її бананофобію вийшли цього тижня.

"У мене бананофобія", – написала Брандберг в одному дописі від 11 вересня 2020 року, а в іншому від 6 серпня 2020 року вона заявила, що це "найбожевільніша фобія у світі".

Бананофобія не класифікується офіційно як захворювання; але страхи перед їжею класифікуються як специфічні, ізольовані фобії, згідно з Міжнародною класифікацією хвороб.

На початку листопада співробітники Служби митного нагляду Податкового управління Іспанії спільно з агентами Національної поліції перехопили в порту Альхесірас контейнер з бананами, який перевозив 13 062 кілограми кокаїну, що є найбільшою партією цього наркотику, вилученою на сьогодні в історії незаконного обігу наркотиків в Іспанії.