В Іспанії перехопили рекордну партію кокаїну в бананах на суму до 780 млн євро
Новини — Середа, 6 листопада 2024, 16:54 —
Співробітники Служби митного нагляду Податкового управління Іспанії спільно з агентами Національної поліції перехопили в порту Альхесірас контейнер, який перевозив 13 062 кілограми кокаїну, що є найбільшою партією цього наркотику, вилученою на сьогодні в історії незаконного обігу наркотиків в Іспанії.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє El Mundo.
Операція, деякі деталі якої були оприлюднені в середу (інші повинні залишатися в таємниці, оскільки операція триває), була проведена в порту Альхесірас з розкриттям контейнера з Еквадору, який містив, крім бананів, – 13 062 кілограми кокаїну.
За попередніми підрахунками, його вартість на ринку становила б від 400 млн до понад 780 млн євро, залежно від оптової чи роздрібної ціни.
Наразі заарештовано одну особу, хоча їхня кількість може зрости. Під слідством перебувають ще кілька осіб, які, як вважають, пов'язані з іспанським імпортером, якому призначалися банани. Це людина з району Ель Кампелло (Аліканте), яка чотири роки тому заснувала компанію, що отримувала велику кількість фруктів з Еквадору.
Бізнес, який, здавалося б, дійсно працював на ринку, не приносив жодного прибутку і тому викликав підозри як у Національної поліції, так і у прокуратури.
Розслідування, яке призвело до виявлення кокаїну в порту Альхесірас, тривало кілька років. За цей час було проведено п'ять рейдів і обшуків в будинках і офісах в Аліканте і Мадриді, де було вилучено велику кількість документації, яку зараз аналізують.
Двоє осіб, відповідальних за компанію-імпортера, перебувають у розшуку, і у співпраці з еквадорською поліцією ведеться робота, спрямована на те, щоб завершити операцію і покласти край цій злочинній мережі.
Наразі вилучені предмети разом із затриманим передані до Слідчого суду № 3 міста Альхесірас.
Наприкінці вересня співробітники мережі дисконтних супермаркетів у Німеччині виявили 95 кілограмів кокаїну, захованих у ящиках з бананами, а у жовтні викрили наркобанду, яка займалась доставкою піци з кокаїном.
У Франції перехопили вантаж з 1200 кілограмів канабісу, який заховали у матрацах.