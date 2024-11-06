В Іспанії перехопили рекордну партію кокаїну в бананах на суму до 780 млн євро

Співробітники Служби митного нагляду Податкового управління Іспанії спільно з агентами Національної поліції перехопили в порту Альхесірас контейнер, який перевозив 13 062 кілограми кокаїну, що є найбільшою партією цього наркотику, вилученою на сьогодні в історії незаконного обігу наркотиків в Іспанії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє El Mundo.

Операція, деякі деталі якої були оприлюднені в середу (інші повинні залишатися в таємниці, оскільки операція триває), була проведена в порту Альхесірас з розкриттям контейнера з Еквадору, який містив, крім бананів, – 13 062 кілограми кокаїну.

За попередніми підрахунками, його вартість на ринку становила б від 400 млн до понад 780 млн євро, залежно від оптової чи роздрібної ціни.

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фото AFP

Наразі заарештовано одну особу, хоча їхня кількість може зрости. Під слідством перебувають ще кілька осіб, які, як вважають, пов'язані з іспанським імпортером, якому призначалися банани. Це людина з району Ель Кампелло (Аліканте), яка чотири роки тому заснувала компанію, що отримувала велику кількість фруктів з Еквадору.

Бізнес, який, здавалося б, дійсно працював на ринку, не приносив жодного прибутку і тому викликав підозри як у Національної поліції, так і у прокуратури.

Розслідування, яке призвело до виявлення кокаїну в порту Альхесірас, тривало кілька років. За цей час було проведено п'ять рейдів і обшуків в будинках і офісах в Аліканте і Мадриді, де було вилучено велику кількість документації, яку зараз аналізують.

Двоє осіб, відповідальних за компанію-імпортера, перебувають у розшуку, і у співпраці з еквадорською поліцією ведеться робота, спрямована на те, щоб завершити операцію і покласти край цій злочинній мережі.

Наразі вилучені предмети разом із затриманим передані до Слідчого суду № 3 міста Альхесірас.

Наприкінці вересня співробітники мережі дисконтних супермаркетів у Німеччині виявили 95 кілограмів кокаїну, захованих у ящиках з бананами, а у жовтні викрили наркобанду, яка займалась доставкою піци з кокаїном.

У Франції перехопили вантаж з 1200 кілограмів канабісу, який заховали у матрацах.