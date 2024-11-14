Утечка электронной переписки раскрыла масштабы бананофобии у шведского министра

В Швеции чиновников заранее просят позаботиться о том, чтобы во всех местах, которые посещает министр гендерного равенства Паулина Брандберг, не было бананов – из-за сильной фобии министра к этому фрукту.

О фобии министра рассказал таблоид Expressen, передает "Европейская правда".

В нескольких электронных письмах, которые увидел Expressen, и которые описаны и процитированы в его материале, сотрудники Брандберг специально просят убрать все бананы перед официальными визитами.

"У Паулины Брандберг сильная аллергия на бананы, поэтому мы были бы благодарны, если бы в местах ее пребывания не было бананов", – говорится в одном из электронных писем от министерства, адресованном Норвежскому судебному агентству накануне VIP-ланча, на который был получен положительный ответ.

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"Можно сказать, что это своего рода аллергия", – сказала Брандберг в интервью Expressen в среду, а затем добавила: "Это то, с чем я получаю профессиональную помощь".

В другом электронном письме от команды Брандберг, направленном в окружной административный совет, говорилось, что "бананы нельзя проносить на территорию".

В еще одном предупреждении ее сотрудники сообщили спикеру шведского парламента Андреасу Норлену, что в помещениях, где Брандберг будет находиться во время встречи, не должно быть "никаких следов бананов".

Сама министр призналась, что имеет фобию бананов, в нескольких сообщениях на X (Twitter) в 2020 году, которые, похоже, были удалены после того, как новости о ее бананофобии вышли на этой неделе.

"У меня бананофобия", – написала Брандберг в одном посте от 11 сентября 2020 года, а в другом от 6 августа 2020 года она заявила, что это „самая безумная фобия в мире".

Бананофобия не классифицируется официально как заболевание; но страхи перед едой классифицируются как специфические, изолированные фобии, согласно Международной классификации болезней.

В начале ноября сотрудники Службы таможенного надзора Налогового управления Испании совместно с агентами Национальной полиции перехватили в порту Альхесирас контейнер с бананами, перевозивший 13 062 килограмма кокаина, что является крупнейшей партией этого наркотика, изъятой на сегодня в истории незаконного оборота наркотиков в Испании.