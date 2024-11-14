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Німецький посол вважає, що Берлін був би не проти України в НАТО, якби всі інші підтримали

Новини — Четвер, 14 листопада 2024, 17:17 — Іванна Костіна

Посол Німеччини в Україні Мартін Єгер заявив, що, на його думку, його країна підтримала б членство України в НАТО, якби була підтримка цього усіма іншими країнами-союзниками.

Про це він сказав під час дискусії на заході NV "Україна 2050. Діалоги про майбутнє", повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Посол наголосив, що позиція Німеччини гранично ясна: майбутнє України – в НАТО.

"Жодних суперечок стосовно цього. Майбутнє України – в НАТО і в ЄС. І я особисто вважаю, що членство в ЄС також вимагає членства в НАТО, тому що це має бути вбудовано в надійну архітектуру безпеки. В нас питання щодо концепції запрошення до НАТО, тому що, чесно кажучи, ми не зовсім розуміємо, що це означає", – сказав він.

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Посол зазначив, що "всі тут згодні, що ніякого членства в НАТО, доки триває війна".

"Тому ми говоримо про час після війни. Але шлях до НАТО дуже ясний, і нам потрібно йти цим шляхом", – додав він.

Однак Єгер зазначив, що "більш цікаве питання" в тому, що якщо в якийсь момент війна закінчиться або буде якесь урегулювання, то "це має бути підкріплено гарантіями безпеки, чи то членством в НАТО, чи то також двосторонніми гарантіями безпеки".

"Це те, про що ми маємо пам'ятати і над чим ми маємо працювати. А все інше – давайте почекаємо і подивимося. Але дуже особиста думка: думаю, що якщо всі інші погодяться, що має бути така річ, як запрошення до НАТО, то Німеччина це підтримає. Але давайте почекаємо і подивимося, як розвиватиметься ця дискусія", – наголосив посол.

Як відомо, Німеччина та США називають серед країн, які не підтримують запрошення України до НАТО у найближчій перспективі.

Нещодавно німецький канцлер Олаф Шольц відкинув можливість запрошення України в НАТО, що є першим пунктом "плану перемоги" Володимира Зеленського.

Однак, як повідомляла 22 жовтня "Європейська правда", Володимир Зеленський вважає, що Берлін пом’якшив свій скепсис щодо вступу України до НАТО.

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Україна-НАТО Німеччина
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