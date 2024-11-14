Немецкий посол считает, что Берлин был бы не против Украины в НАТО, если бы остальные поддержали

Посол Германии в Украине Мартин Йегер заявил, что, по его мнению, его страна поддержала бы членство Украины в НАТО, если бы была поддержка этого всеми другими странами-союзниками.

Об этом он сказал во время дискуссии на мероприятии NV "Украина 2050. Диалоги о будущем", сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Посол подчеркнул, что позиция Германии предельно ясна: будущее Украины – в НАТО.

"Никаких споров по этому поводу. Будущее Украины – в НАТО и в ЕС. И я лично считаю, что членство в ЕС также требует членства в НАТО, потому что это должно быть встроено в надежную архитектуру безопасности. У нас вопрос по поводу концепции приглашения в НАТО, потому что, честно говоря, мы не совсем понимаем, что это означает", – сказал он.

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Посол отметил, что "все здесь согласны, что никакого членства в НАТО, пока идет война".

"Поэтому мы говорим о времени после войны. Но путь в НАТО очень ясен, и нам нужно идти по этому пути", – добавил он.

Однако Йегер отметил, что "более интересный вопрос" в том, что если в какой-то момент война закончится или будет какое-то урегулирование, то "это должно быть подкреплено гарантиями безопасности, будь то членство в НАТО, или также двусторонние гарантии безопасности".

"Это то, о чем мы должны помнить и над чем мы должны работать. А все остальное – давайте подождем и посмотрим. Но очень личное мнение: думаю, что если все остальные согласятся, что должна быть такая вещь, как приглашение в НАТО, то Германия это поддержит. Но давайте подождем и посмотрим, как будет развиваться эта дискуссия", – подчеркнул посол.

Как известно, Германия и США называют среди стран, которые не поддерживают приглашение Украины в НАТО в ближайшей перспективе.

Недавно немецкий канцлер Олаф Шольц отверг возможность приглашения Украины в НАТО, что является первым пунктом "плана победы" Владимира Зеленського.

Однако, как сообщала 22 октября "Европейская правда", Владимир Зеленский считает, что Берлин смягчил свой скепсис относительно вступления Украины в НАТО.