Немецкий посол считает, что Берлин был бы не против Украины в НАТО, если бы остальные поддержали
Посол Германии в Украине Мартин Йегер заявил, что, по его мнению, его страна поддержала бы членство Украины в НАТО, если бы была поддержка этого всеми другими странами-союзниками.
Об этом он сказал во время дискуссии на мероприятии NV "Украина 2050. Диалоги о будущем", сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Посол подчеркнул, что позиция Германии предельно ясна: будущее Украины – в НАТО.
"Никаких споров по этому поводу. Будущее Украины – в НАТО и в ЕС. И я лично считаю, что членство в ЕС также требует членства в НАТО, потому что это должно быть встроено в надежную архитектуру безопасности. У нас вопрос по поводу концепции приглашения в НАТО, потому что, честно говоря, мы не совсем понимаем, что это означает", – сказал он.
Посол отметил, что "все здесь согласны, что никакого членства в НАТО, пока идет война".
"Поэтому мы говорим о времени после войны. Но путь в НАТО очень ясен, и нам нужно идти по этому пути", – добавил он.
Однако Йегер отметил, что "более интересный вопрос" в том, что если в какой-то момент война закончится или будет какое-то урегулирование, то "это должно быть подкреплено гарантиями безопасности, будь то членство в НАТО, или также двусторонние гарантии безопасности".
"Это то, о чем мы должны помнить и над чем мы должны работать. А все остальное – давайте подождем и посмотрим. Но очень личное мнение: думаю, что если все остальные согласятся, что должна быть такая вещь, как приглашение в НАТО, то Германия это поддержит. Но давайте подождем и посмотрим, как будет развиваться эта дискуссия", – подчеркнул посол.
Как известно, Германия и США называют среди стран, которые не поддерживают приглашение Украины в НАТО в ближайшей перспективе.
Недавно немецкий канцлер Олаф Шольц отверг возможность приглашения Украины в НАТО, что является первым пунктом "плана победы" Владимира Зеленського.
Однако, как сообщала 22 октября "Европейская правда", Владимир Зеленский считает, что Берлин смягчил свой скепсис относительно вступления Украины в НАТО.