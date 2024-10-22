Зеленський вважає, що Німеччина пом'якшила опозицію до запрошення України в НАТО

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Берлін пом’якшив свій скепсис щодо вступу України до НАТО.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами у понеділок, повідомляє "Європейська правда".

Зеленський назвав фактом те, що німецька сторона має скепсис щодо вступу України в НАТО. Водночас, за його словами, "їхня оцінка більш м'яка, ніж вона була раніше".

"Але щодо запрошення зараз, про яке я вам говорю, вони бояться тематики НАТО-Німеччина, що стосується реакції РФ. Саме так. Тому я вважаю, що на їхню думку матиме вплив більший союз", – переконаний президент.

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Зеленський вважає, що зміна позиції Німеччини залежить від Сполучених Штатів. "Вважаємо, що у них йде консолідація думок щодо НАТО, і це має вплив ще, наприклад, на Угорщину і Словаччину", – додав глава держави.

"Після виборів сподіваємося на більш позитивну реакцію США. Не через зміну президента, а просто тому, що фокус, увага у Сполучених Штатів зараз на вибори, і я вважаю, що в будь-якому разі будь-які різкі заяви з боку США сьогодні, напевно, недоречні або мають виклики. Вважаю, вони не хочуть зайвих ризиків", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський 17 жовтня у Брюсселі сказав, що сподівається переконати канцлера Олафа Шольца щодо важливих для України далекобійних засобів, як і підтримки її запрошення у НАТО.

Шольц, коментуючи представлений президентом Володимиром Зеленським "план перемоги", одним із пунктів якого є запрошення України в НАТО, зазначив, що є рішення, які він ухвалив, і вони "не зміняться".