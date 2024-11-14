Bloomberg: Нові санкції ЄС будуть спрямовані проти "тіньового флоту" Росії

Європейський Союз працює над новим, 15-м пакетом санкцій проти Росії, який буде насамперед спрямований проти так званого "тіньового флоту" танкерів, які Москва використовує для доставки своєї нафти на ринок.

Про це агентству Bloomberg повідомили поінформовані джерела, пише "Європейська правда".

Новий пакет санкцій ЄС, за даними Bloomberg, може бути затверджений до кінця року. Він міститиме заходи проти "тіньового флоту", а також осіб, причетних до незаконної торгівлі російською нафтою.

Євросоюз додатково працює над ширшим пакетом санкцій, який сподівається ухвалити на початку 2025 року – можливо, до річниці російського повномасштабного вторгнення в Україну, – коли головування в ЄС перейде від Угорщини до Польщі, пише агентство.

Реклама:

До цих санкцій можуть увійти подальші торговельні обмеження, а також підвищення тарифів на російські сільськогосподарські товари. Деякі країни ЄС також пропонують обмеження на торгівлю російським скрапленим газом, йдеться в матеріалі.

В останні місяці ЄС стає дедалі важче отримати схвалення пакетів санкцій, оскільки Угорщина часто використовує своє право вето під час переговорів. Останній, 14-ий пакет санкцій, був запроваджений у червні 2024 року.

У жовтні глава МЗС України Андрій Сибіга закликав союзників посилити санкції і експортний контроль після того, як експертиза виявила свіжовироблені західні компоненти у ракеті КНДР, яку збили в Україні.