Сибіга звернувся до союзників через західні компоненти збитої в Україні ракети КДНР

Глава МЗС України Андрій Сибіга закликав союзників посилити санкції і експортний контроль після того, як експертиза нещодавно виявила свіжовироблені західні компоненти у ракеті КНДР, яку збили в Україні.

Про це Сибіга написав у соцмережі Х (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Глава МЗС України заявив, що обурений знахідкою західних компонентів у північнокорейській ракеті.

"Це обурливо. Нещодавня експертиза північнокорейської ракети KN-23/24, збитої в Україні, виявила численні нещодавно вироблені компоненти західного виробництва. Путін і Кім досі мають до них доступ", – написав міністр.

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Він зазначив, що Україна закликає союзників рішуче відреагувати, посилити санкції і експортний контроль, а також зміцнити український повітряний щит.

Outrageous. Recent examination of a North Korean KN-23/24 missile shot down in Ukraine found numerous recently produced Western-made components. Putin and Kim still have access to them. We urge allies to respond strongly, tighten sanctions & export controls, boost our air shield. – Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) October 20, 2024

Зазначимо, західна розвідка вважає, що половина з-поміж близько трьох мільйонів артилерійських снарядів на рік, які використовує Росія, надходять із Північної Кореї.

У вересні також з’явились докази нових поставок північнокорейських балістичних ракет Москві.