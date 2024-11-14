У Польщі мера Вроцлава затримали у справі, в якій раніше затримували українок

Центральне антикорупційне бюро Польщі (CBA ) затримало мера Вроцлава Яцека Сутрика у масштабній справі про купівлю дипломів, в якій нещодавно також затримали викладачок з Одеси.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

"Сьогодні вранці у справі про підозри у злочинах і порушеннях в Collegium Humanum агенти CBA за наказом прокурора затримали мера Вроцлава. Після завершення процесуальних дій його доставили до місцевого відділу Національної прокуратури в Катовіце", – повідомив Яцек Добжинський, речник Міністерства внутрішніх справ і адміністрації.

"Яцеку С. буде пред'явлено звинувачення у рамках розслідуванні зловживань у колишньому університеті Collegium Humanum", – повідомив речник Національної прокуратури Пшемислав Новак. Він зазначив, що подробиці будуть повідомлені пізніше.

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Журналіст RMF FM неофіційно дізнався, що причиною арешту стала купівля диплома.

Це злочин за статтею про підробку документів, за який передбачено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

Сумніви щодо диплому МВА Яцека Сутрика виникли під час кампанії на останніх виборах до органів місцевого самоврядування. Сутрик пояснював отримання цього диплому, опублікував докази оплати за навчання у 2020 році, але між цією оплатою і видачею документа пройшло трохи більше місяця.

Справа Collegium Humanum стосується порушень у недержавному університеті. Наразі у цій справі затримано 28 осіб, яким висунуто загалом 150 звинувачень, нагадав речник глави Міністерства внутрішніх справ і адміністрації.

Він додав, що це розслідування є розвитком, і раніше у цій справі CBA затримало, серед інших, колишнього ректора Collegium Humanum Павла К. і колишнього депутата Європарламенту Ришарда Ч. (ймовірно, йдеться про Ришарда Чарнецького від опозиційної "Права і справедливості").

У цій справі нещодавно співробітники Центрального антикорупційного бюро Польщі затримали трьох викладачок одного з університетів Одеси, які за хабар хотіли отримати фальшиві документи про закінчення навчання для понад 60 студентів варшавського Collegium Humanum.

Приватний університет був заснований у 2018 році у Варшаві. Він пропонував термінові курси, на яких можна було отримати диплом MBA. Такі дипломи дозволяють, серед іншого, претендувати на посади в наглядових радах державних компаній.