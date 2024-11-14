У Польщі мера Вроцлава затримали у справі, в якій раніше затримували українок
Центральне антикорупційне бюро Польщі (CBA ) затримало мера Вроцлава Яцека Сутрика у масштабній справі про купівлю дипломів, в якій нещодавно також затримали викладачок з Одеси.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.
"Сьогодні вранці у справі про підозри у злочинах і порушеннях в Collegium Humanum агенти CBA за наказом прокурора затримали мера Вроцлава. Після завершення процесуальних дій його доставили до місцевого відділу Національної прокуратури в Катовіце", – повідомив Яцек Добжинський, речник Міністерства внутрішніх справ і адміністрації.
"Яцеку С. буде пред'явлено звинувачення у рамках розслідуванні зловживань у колишньому університеті Collegium Humanum", – повідомив речник Національної прокуратури Пшемислав Новак. Він зазначив, що подробиці будуть повідомлені пізніше.
Журналіст RMF FM неофіційно дізнався, що причиною арешту стала купівля диплома.
Це злочин за статтею про підробку документів, за який передбачено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.
Сумніви щодо диплому МВА Яцека Сутрика виникли під час кампанії на останніх виборах до органів місцевого самоврядування. Сутрик пояснював отримання цього диплому, опублікував докази оплати за навчання у 2020 році, але між цією оплатою і видачею документа пройшло трохи більше місяця.
Справа Collegium Humanum стосується порушень у недержавному університеті. Наразі у цій справі затримано 28 осіб, яким висунуто загалом 150 звинувачень, нагадав речник глави Міністерства внутрішніх справ і адміністрації.
Він додав, що це розслідування є розвитком, і раніше у цій справі CBA затримало, серед інших, колишнього ректора Collegium Humanum Павла К. і колишнього депутата Європарламенту Ришарда Ч. (ймовірно, йдеться про Ришарда Чарнецького від опозиційної "Права і справедливості").
У цій справі нещодавно співробітники Центрального антикорупційного бюро Польщі затримали трьох викладачок одного з університетів Одеси, які за хабар хотіли отримати фальшиві документи про закінчення навчання для понад 60 студентів варшавського Collegium Humanum.
Приватний університет був заснований у 2018 році у Варшаві. Він пропонував термінові курси, на яких можна було отримати диплом MBA. Такі дипломи дозволяють, серед іншого, претендувати на посади в наглядових радах державних компаній.