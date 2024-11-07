У Польщі затримали викладачок з Одеси у справі про масштабну підробку документів

Співробітники Центрального антикорупційного бюро Польщі затримали трьох викладачок одного з університетів Одеси, які за хабар хотіли отримати фальшиві документи про закінчення навчання для понад 60 студентів варшавського Collegium Humanum.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Три викладачки університету з Одеси приїхали до Польщі, бо не могли зв'язатися з Павлом К., колишнім ректором Collegium Humanum. Вони з'явилися в штаб-квартирі університету, який тепер називається Університет бізнесу та прикладних наук "Варшава".

Українки спонукали нове керівництво університету видати фальшиві документи, в тому числі університетські дипломи та свідоцтва про навчання. Натомість вони запропонували хабар у розмірі 40 тисяч доларів.

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"Висновки показують, що документи, про які йдеться, були для більш ніж 60 "іноземних студентів", які ніколи не навчалися в Collegium Humanum", – повідомила в Центральному антикорупційному бюро.

Результати розслідування вказують на те, що затримані викладачки університету були причетні до організованого злочинного угруповання, заснованого і очолюваного Павлом К.

"Кримінальна діяльність групи включала видачу дипломів бакалавра, другого циклу навчання, єдиних дипломів магістра та престижних дипломів МВА в обмін на фінансову та особисту вигоду", – пояснили у Центральному антикорупційному бюро.

Прокуратура висунула затриманим жінкам звинувачення в участі в організованій злочинній групі.

Кожна з підозрюваних повинна внести 150 тисяч злотих майнової застави. Жінкам заборонено виїжджати з країни. Їхні паспорти анульовані до сплати застави.

Це вже сьомий захід, проведений співробітниками Жешувського представництва Центрального антикорупційного бюро у рамках розслідування справи Collegium Humanum.

Приватний університет був заснований у 2018 році у Варшаві. Він пропонував термінові курси, на яких можна було отримати диплом MBA. Такі дипломи дозволяють, серед іншого, претендувати на посади в наглядових радах державних компаній.

Нагадаємо, з початку цього року у Польщі затримали 195 громадян України за сприяння нелегальним мігрантам у незаконному перетині кордону з Білоруссю.