В Польше мэра Вроцлава задержали по делу, в котором ранее задерживали украинок

Центральное антикоррупционное бюро Польши (CBA) задержало мэра Вроцлава Яцека Сутрика в масштабном деле о покупке дипломов, в котором недавно также задержали преподавательниц из Одессы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

"Сегодня утром по делу о подозрениях в преступлениях и нарушениях в Collegium Humanum агенты CBA по приказу прокурора задержали мэра Вроцлава. После завершения процессуальных действий его доставили в местный отдел Национальной прокуратуры в Катовице", – сообщил Яцек Добжинский, представитель Министерства внутренних дел и администрации.

"Яцеку С. будет предъявлено обвинение в рамках расследования злоупотреблений в бывшем университете Collegium Humanum", – сообщил представитель Национальной прокуратуры Пшемыслав Новак. Он отметил, что подробности будут сообщены позже.

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Журналист RMF FM неофициально узнал, что причиной ареста стала покупка диплома.

Это преступление по статье о подделке документов, за которое предусмотрено наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Сомнения относительно диплома МВА Яцека Сутрика возникли во время кампании на последних выборах в органы местного самоуправления. Сутрик объяснял получение этого диплома, опубликовал доказательства оплаты за обучение в 2020 году, но между этой оплатой и выдачей документа прошло чуть больше месяца.

Дело Collegium Humanum касается нарушений в негосударственном университете. Сейчас по этому делу задержаны 28 человек, которым предъявлено всего 150 обвинений, напомнил представитель главы Министерства внутренних дел и администрации.

Он добавил, что это расследование является развитием, и ранее по этому делу CBA задержала, среди прочих, бывшего ректора Collegium Humanum Павла К. и бывшего депутата Европарламента Рышарда Ч. (вероятно, речь идет о Рышарде Чарнецком от оппозиционной "Права и справедливости").

По этому делу недавно сотрудники Центрального антикоррупционного бюро Польши задержали трех преподавательниц одного из университетов Одессы, которые за взятку хотели получить фальшивые документы об окончании обучения для более 60 студентов варшавского Collegium Humanum.

Частный университет был основан в 2018 году в Варшаве. Он предлагал срочные курсы, на которых можно было получить диплом MBA. Такие дипломы позволяют, среди прочего, претендовать на должности в наблюдательных советах государственных компаний.