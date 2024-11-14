У Болгарії скаржаться на неготовність інфраструктури для прийняття перших F-16

Болгарія, яка чекає на отримання перших восьми винищувачів F-16 від США наступного року, не має ні інфраструктури, ні пілотів, готових навіть до їхнього використання.

Про це заявив у четвер тимчасовий виконувач обов'язків міністра оборони Болгарії Атанас Запрянов, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

"Наступного року Болгарія отримає вісім літаків F-16. Перші два прибудуть наприкінці березня – на початку квітня 2025 року. Наступні – у другому кварталі, наприкінці третього кварталу, і всі вісім літаків будуть у Болгарії", – пояснив Атанас Запрянов.

Загалом Болгарія має отримати 16 винищувачів F-16 Block 70.

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Поставка винищувачів має вирішальне значення для безпеки східного флангу НАТО.

Хоча болгарським ВПС важко виконувати місії з повітряного патрулювання болгарського повітряного простору через застарілість радянських винищувачів МіГ-29, інфраструктура на авіабазі "Граф Ігнатьєво", де мають бути розміщені винищувачі F-16, ще не готова.

"Ми їх отримаємо, але вони не можуть залишатися на землі. Негайно треба приступати до бойової підготовки пілотів. Якщо пілоти не будуть літати протягом певного періоду, ми будемо змушені відправити їх назад на перепідготовку. Через це ми також поспішаємо з інфраструктурою. Це великий виклик", – пояснив міністр.

"Всі пілоти, які були заплановані, були відправлені на навчання (до США). Деякі не змогли впоратись і повернулися назад. Їхнє навчання триває. Ми вже підготували одного пілота та інструктора. Я сподіваюся, що у нас буде достатньо пілотів, коли прийдуть перші вісім літаків", – додав він.

Контракти на закупівлю F-16 передбачають підготовку 32 пілотів, але поки що є мало офіційної інформації про те, як просувається цей процес. За офіційною інформацією, на навчання було відправлено лише 10 пілотів.

Поставка винищувачів мала розпочатися у 2023 році, але компанія Lockheed Martin оголосила про дворічну затримку через проблеми з виробничою лінією, пов'язані з пандемією. Після поставки нових винищувачів болгарським ВПС знадобиться щонайменше два роки, щоб повністю освоїти використання нових винищувачів.

1 жовтня стало відомо, що Болгарія розпочинає довгоочікувану перевірку боєготовності та підготовки своїх військово-повітряних сил, в яких за останні роки під час бойових навчань і демонстраційних польотів сталося кілька смертельних випадків.