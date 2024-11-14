В Болгарии жалуются на неготовность инфраструктуры для принятия первых F-16

Болгария, которая ждет получения первых восьми истребителей F-16 от США в следующем году, не имеет ни инфраструктуры, ни пилотов, готовых даже к их использованию.

Об этом заявил в четверг временно исполняющий обязанности министра обороны Болгарии Атанас Запрянов, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

"В следующем году Болгария получит восемь самолетов F-16. Первые два прибудут в конце марта – начале апреля 2025 года. Следующие – во втором квартале, в конце третьего квартала, и все восемь самолетов будут в Болгарии", – пояснил Атанас Запрянов.

В целом Болгария должна получить 16 истребителей F-16 Block 70.

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Поставка истребителей имеет решающее значение для безопасности восточного фланга НАТО.

Хотя болгарским ВВС трудно выполнять миссии по воздушному патрулированию болгарского воздушного пространства из-за устарелости советских истребителей МиГ-29, инфраструктура на авиабазе "Граф Игнатьево", где должны быть размещены истребители F-16, еще не готова.

"Мы их получим, но они не могут оставаться на земле. Немедленно надо приступать к боевой подготовке пилотов. Если пилоты не будут летать в течение определенного периода, мы будем вынуждены отправить их обратно на переподготовку. Поэтому мы также спешим с инфраструктурой. Это большой вызов", – пояснил министр.

"Все пилоты, которые были запланированы, были отправлены на обучение (в США). Некоторые не смогли справиться и вернулись обратно. Их обучение продолжается. Мы уже подготовили одного пилота и инструктора. Я надеюсь, что у нас будет достаточно пилотов, когда придут первые восемь самолетов", – добавил он.

Контракты на закупку F-16 предусматривают подготовку 32 пилотов, но пока что есть мало официальной информации о том, как продвигается этот процесс. По официальной информации, на обучение было отправлено только 10 пилотов.

Поставка истребителей должна была начаться в 2023 году, но компания Lockheed Martin объявила о двухлетней задержке из-за проблем с производственной линией, связанных с пандемией. После поставки новых истребителей болгарским ВВС понадобится не менее двух лет, чтобы полностью освоить использование новых истребителей.

1 октября стало известно, что Болгария начинает долгожданную проверку боеготовности и подготовки своих военно-воздушных сил, в которых за последние годы во время боевых учений и демонстрационных полетов произошло несколько смертельных случаев.