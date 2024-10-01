Болгарія починає повну перевірку своєї бойової авіації

Болгарія розпочинає довгоочікувану перевірку боєготовності та підготовки своїх військово-повітряних сил, в яких за останні роки під час бойових навчань і демонстраційних польотів сталося кілька смертельних випадків.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Euractiv.

Болгарія охороняє частину східного флангу НАТО старими, складними в обслуговуванні винищувачами МіГ-29 і літаками Су-25, які були поставлені СРСР понад 35 років тому.

Військові експерти неодноразово попереджали, що застаріла військова техніка є серйозною перешкодою для якісної підготовки пілотів.

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"Буде перевірено організацію, підготовку, дисципліну і те, чи мають болгарські військові пілоти достатню кількість годин у повітрі", – заявив міністр оборони Атанас Запрянов.

Стан болгарської бойової авіації є особливо проблематичним з огляду на необхідність захисту східного флангу НАТО від все частіших провокацій з боку Росії після її повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році.

13 вересня 2024 року болгарська авіація зазнала чергової фатальної втрати під час демонстраційного польоту на найбільшій військовій авіабазі, коли розбився навчально-бойовий літак L-39, в результаті чого загинули два пілоти. Однак міністерство поки що не оголосило, хто винен у катастрофі.

У вересні 2022 року болгарський штурмовик Су-25 радянського виробництва розбився під час тренувального польоту поблизу авіабази "Безмер".