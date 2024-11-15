Bloomberg: Шольц і Путін говоритимуть телефоном у п’ятницю

Німецький канцлер Олаф Шольц цієї п’ятниці говоритиме телефоном з кремлівським правителем Владіміром Путіним.

Про це стало відомо агентству Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

Дзвінок стане першим прямим спілкуванням між Шольцом і Путіним за майже два роки.

Вперше ЗМІ повідомили про готовність Шольца до переговорів з очільником Кремля у жовтні.

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Тоді повідомляли, що розглядається можливість телефонної розмови напередодні зустрічі G20 у Бразилії в листопаді.

Згодом сам Шольц говорив про готовність провести переговори з лідером Росії "незабаром".

У Кремлі заявляли, що Путін готовий розмовляти з Шольцом, але російська сторона не отримувала пропозицій від Берліна.

Востаннє Шольц говорив із Путіним ще в кінці 2022 року.

Таким чином канцлер Німеччини стане першим главою уряду з країн, що найбільше підтримують Україну, який відновить прямий контакт з Путіним.