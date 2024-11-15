Bloomberg: Шольц и Путин поговорят по телефону в пятницу

Немецкий канцлер Олаф Шольц в эту пятницу будет говорить по телефону с кремлевским правителем Владимиром Путиным.

Об этом стало известно агентству Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

Звонок станет первым прямым общением между Шольцем и Путиным почти за два года.

Впервые СМИ сообщили о готовности Шольца к переговорам с главой Кремля в октябре.

Реклама:

Тогда сообщалось, что рассматривается возможность телефонного разговора накануне встречи G20 в Бразилии в ноябре.

Впоследствии сам Шольц говорил о готовности провести переговоры с лидером России "вскоре".

В Кремле заявляли, что Путин готов разговаривать с Шольцем, но российская сторона не получала предложений от Берлина.

Последний раз Шольц говорил с Путиным еще в конце 2022 года.

Таким образом, канцлер Германии станет первым главой правительства из стран, наиболее поддерживающих Украину, который возобновит прямой контакт с Путиным.