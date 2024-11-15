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ЗМІ: Зеленський застерігав Шольца від дзвінка Путіну

Новини — П'ятниця, 15 листопада 2024, 17:23 — Олег Павлюк

Президент Володимир Зеленський критично висловився про наміри канцлера Німеччини Олафа Шольца поговорити з Владіміром Путіним, коли він про це його попередив.

Таке дізнався телеканал Sky News від джерела в Офісі президента України, повідомляє "Європейська правда".

Співрозмовник Sky News підтвердив, що Шольц заздалегідь повідомив Зеленському про наміри провести розмову з Путіним.

За словами джерела, Зеленський сказав німецькому канцлеру, що його дзвінок "допоможе російському президенту, зменшивши його ізоляцію, і в кінцевому підсумку продовжить війну в Україні".

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Український президент востаннє говорив із канцлером ФРН у середу, 13 листопада.

Раніше у Берліні повідомили, що Шольц у п’ятницю зателефонував Путіну, засудив російську загарбницьку війну проти України і наполягав, що Путін повинен бути готовим до переговорів та має вивести свої війська. 

Також німецький канцлер має намір зателефонувати Володимиру Зеленському та розповісти про результати розмови.

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Зеленський Шольц Путін
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