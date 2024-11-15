Шольц подзвонив Путіну, щоб наполягати на переговорах РФ з Україною
Новини — П'ятниця, 15 листопада 2024, 16:27 —
Німецька сторона підтвердила факт телефонної розмови канцлера Німеччини Олафа Шольца з господарем Кремля Владіміром Путіним у п’ятницю, 15 листопада.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Як повідомив речник федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт, Шольц "засудив російську загарбницьку війну проти України і закликав Путіна припинити її та вивести війська".
Доповнено. Сам Шольц також розповів про розмову з Путіним, зазначивши, що сам зателефонував господарю Кремля.
Ich habe mit Präsident Putin telefoniert und ihn aufgefordert, den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu beenden und seine Truppen zurückzuziehen. Russland muss Bereitschaft zu Verhandlungen mit der Ukraine zeigen – mit dem Ziel eines gerechten und dauerhaften Friedens. pic.twitter.com/Izs5RYe0QF– Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) November 15, 2024
"Федеральний канцлер наполягав, що Росія має бути готовою до переговорів з Україною з метою досягнення справедливого і тривалого миру і підкреслив непохитну рішучість Німеччини підтримувати Україну в мирному процесі", – йдеться в заяві Гебештрайта.
Також, додали в уряді ФРН, канцлер підкреслив "непохитну рішучість Німеччини підтримувати Україну в її захисті від російської агресії так довго, як це буде необхідно".
Раніше про телефонну розмову Путіна та Шольца повідомили ЗМІ.
Востаннє вони говорили телефоном 2 грудня 2022 року. Таким чином, канцлер Німеччини став першим главою уряду з країн, що найбільше підтримують Україну, який відновив прямий контакт з Путіним.
Раніше Шольц неодноразово підкреслював, що готовий говорити з Путіним про можливі рішення для припинення російської агресії проти України. Нещодавно канцлер ФРН говорив про готовність провести переговори з лідером Росії "незабаром".