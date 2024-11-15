СМИ: Зеленский предостерегал Шольца от звонка Путину

Президент Владимир Зеленский критически высказался о намерениях канцлера Германии Олафа Шольца поговорить с Владимиром Путиным, когда он об этом его предупредил.

Такое узнал телеканал Sky News от источника в Офисе президента Украины, сообщает "Европейская правда".

Собеседник Sky News подтвердил, что Шольц заранее сообщил Зеленскому о намерениях провести разговор с Путиным.

По словам источника, Зеленский сказал немецкому канцлеру, что его звонок "поможет российскому президенту, уменьшив его изоляцию, и в конечном итоге продолжит войну в Украине".

Реклама:

Украинский президент в последний раз говорил с канцлером ФРГ в среду, 13 ноября.

Ранее в Берлине сообщили, что Шольц в пятницу позвонил Путину, осудил российскую захватническую войну против Украины и настаивал, что Путин должен быть готовым к переговорам и должен вывести свои войска.

Также немецкий канцлер намерен позвонить Владимиру Зеленскому и рассказать о результатах разговора.