Шольц поговорить про війну в Україні з лідером Китаю

Канцлер Німеччини Олаф Шольц зустрінеться з президентом Китаю Сі Цзіньпіном під час майбутнього саміту G20 в Бразилії наступного тижня і обговорить війну РФ проти України.

Про це повідомляє dpa з посиланням на джерела в німецькому уряді, пише "Європейська правда".

За словами співрозмовників агентства, переговори Шольца і Сі наступного вівторка будуть зосереджені на питаннях економіки та політики безпеки.

Однак також однією з тем перемовин вони вказали російське вторгнення в Україну та участь північнокорейських військ у бойових діях.

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Шольц востаннє зустрічався з Сі в квітні під час поїздки до Китаю.

Очікується, що під час саміту G20 Шольц також проведе двосторонні переговори з президентом Бразилії Луїсом Інасіу Лулою да Сілвою, а також з президентами Південної Африки, В'єтнаму та Сінгапуру.

Нагадаємо, вдень 15 листопада стало відомо, що Олаф Шольц вперше за два роки поговорив з очільником Кремля Владіміром Путіним.

За даними ЗМІ, розмову ініціював Шольц, а підготовка до неї тривала "тижнями" у тісній координації з країнами G7.

Перед розмовою з Путіним канцлер спілкувався з президентом України Володимиром Зеленським і планує зателефонувати йому також після дзвінка Путіну.