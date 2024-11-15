Шольц поговорит о войне в Украине с лидером Китая

Канцлер Германии Олаф Шольц встретится с президентом Китая Си Цзиньпином во время предстоящего саммита G20 в Бразилии на следующей неделе и обсудит войну РФ против Украины.

Об этом сообщает dpa со ссылкой на источники в немецком правительстве, пишет "Европейская правда".

По словам собеседников агентства, переговоры Шольца и Си в следующий вторник будут сосредоточены на вопросах экономики и политики безопасности.

Однако также одной из тем переговоров они указали российское вторжение в Украину и участие северокорейских войск в боевых действиях.

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Шольц в последний раз встречался с Си в апреле во время поездки в Китай.

Ожидается, что во время саммита G20 Шольц также проведет двусторонние переговоры с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой, а также с президентами Южной Африки, Вьетнама и Сингапура.

Напомним, днем 15 ноября стало известно, что Олаф Шольц впервые за два года поговорил с главой Кремля Владимиром Путиным.

По данным СМИ, разговор инициировал Шольц, а подготовка к нему длилась "неделями" в тесной координации со странами G7.

Перед разговором с Путиным канцлер общался с президентом Украины Владимиром Зеленским и планирует позвонить ему также после звонка Путину.